Кадры из Харькова: в ходе конфликта с местными жителями серьезно ранен сотрудник ТЦК. А это уже Киев – бойким женщинам удается отбить от людоловов кого-то из членов своей семьи. Эту неиссякаемую энергию режим Зеленского, по всей видимости, решил направить на фронт. Возможная, а вернее сказать, почти неизбежная мобилизация женщин – одна из главных тем в украинских СМИ. ТЦК уже взяли под козырек. Сафари на призывников – дело прибыльное.

Украинские нардепы в интервью британскому Independent уверяют – "человеческого ресурса в стране достаточно, чтобы воевать еще 10 лет, а то и дольше.". Что, в принципе, на руку Европе.

"В частных разговорах европейцы все чаще признают, что помогают Киеву не из солидарности, а чтобы выиграть время для себя. Пока фронт держится, почти все остальное легче оправдать - принудительную мобилизацию, превышение полномочий власти, коррупцию, некомпетентность и политическую дисфункцию. Если Европа продолжит закрывать глаза на эти тревожные сигналы, то в итоге может получить источник нестабильности на своих границах", - пишет The Wall Street Journal.

Если уже не получила. Газораспределительный узел в венгерском Сегеде теперь охраняет армия. То же самое - и в соседней Сербии. Накануне рядом с газопроводом "Турецкий поток", по которому топливо поступает из России, обнаружены два больших рюкзака с детонаторами и взрывчаткой. Ее количество криминалисты уже характеризировали, как "обладающее большой разрушительной силой", предотвращена попытка теракта.

"Этот газопровод важен. Он для нас как артерия. Если он будет заблокирован, наша промышленность встанет, а сотни тысяч венгерских семей останутся без тепла. Некоторые говорили в таком духе, что это все инсценировка. Вы якобы действовали совместно с русскими и сербами", - заявил Виктор Орбан.

54% газа Венгрия получает именно по этой трубе. Импорт нефти в Будапешт стараниями соседей остановлен. Надпись в эфире национальных телеканалов "САБОТАЖ" говорит лучше любых слов. В воскресенье в стране парламентские выборы. Киев и Брюссель мечтают о проигрыше партии Орбана. В ход идут любые приемы.

"До этого, как мы знаем, киевский режим имел прямое отношение к таким актам саботажа против критической энергоструктуры, с большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - указал Дмитрий Песков.