Правительство внесло важное изменение в госпрограмму помощи беременным женщинам

Отечественные вакцины от рака включили в программу госгарантий оказания медицинской помощи по полису ОМС. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил Михаил Мишустин.

"Правительство расширило программу государственных гарантий. Теперь бесплатно, по полису ОМС можно будет пройти лечение с использованием российских онковакцин. Прежде всего – персонализированных, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и обучают его иммунитет бороться с опухолью. Начнем с отдельных видов болезней крови, рака ряда внутренних органов. Станет возможным получить и CAR-T-клеточную терапию. Включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжёлыми заболеваниями", - сказал премьер.

Еще одно изменение в госпрограмму касается помощи беременным женщинам. Речь идет о будущих мамах, которые живут в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Там, где нет регулярных маршрутов общественного транспорта до женских консультаций и других профильных учреждений, региональные власти должны будут организовать бесплатно поездки для них на осмотры к врачам и обратно.

Кроме того, 700 миллионов рублей будет направлено в Ульяновск, чтобы ускорить сроки возведения и оснащение медоборудованием инфекционного корпуса детской больницы. В конце прошло года на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. Тогда в декабре - по предварительным оценкам - объект был готов более чем на 80%.