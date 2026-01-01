ФАС пообещала разобраться с ценами на яйца и молоко

Федеральная антимонопольная служба разослала крупнейшим российским ретейлерам запросы относительно ценообразования на питьевое молоко и куриные яйца. Об этом рассказали в пресс-службе ФАС в понедельник, 6 апреля.

Ведомство пояснило на своем официальном сайте, что намеревается изучить обоснованность установления цен на эти товары в рознице. Торговые сети обязаны предоставить антимонопольщикам данные о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, а также ряд других сведений.

Если будут обнаружены признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС незамедлительно отреагирует.

Ранее группа депутатов Государственной думы в обращении к ФАС подчеркивала, что куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам. Стоимость этого продукта заметно сказывается на расходах россиян, особенно накануне Пасхи — в 2026 году православные отметят этот праздник 12 апреля.

В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".