Россиянам объяснили, зачем хранить платежки ЖКХ минимум три года

Законодательство не содержит нормы, обязывающей россиян хранить квитанции об оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), но рекомендуется беречь платежки минимум три года. Об этом рассказали в понедельник, 6 апреля, в пресс-службе Роскачества.

Как пояснили эксперты в комментарии RT, эта рекомендация основана на продолжительности периода исковой давности, в течение которого можно обратиться в суд за защитой нарушенных прав. Если управляющая компания не отличается прозрачностью и вносит изменения в начисления задним числом, не исключено, что однажды она потребует доплатить якобы возникший долг. Доказать отсутствие задолженности помогут сохранившиеся квитанции.

Бывает так, что гражданин подключил автоплатеж и не уследил за повышением тарифа — у плательщика формируется долг и пени. При наличии квитанций удастся разобраться и найти причину задолженности.

Если квитанции поступают в электронном виде, а оплата производится онлайн, необходимо сохранять и электронные чеки. Рекомендуется дополнительно делать скриншоты квитанции и чека об оплате, при возможности лучше распечатывать банковские чеки.

Напомним, в России изменили срок предоставления россиянам квитанций для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства: платежки раздают гражданам не первого числа каждого месяца, а пятого. В Госдуме объясняли это тем, что у большинства россиян зарплата приходится не на первый день месяца — ее, как правило, выплачивают, начиная с 5-го числа.

Тем временем Минстрой продолжает развивать государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, что предполагает внедрение механизма электронного платежного документа. Утверждение такого документа позволит систематизировать работу по снижению задолженности за "коммуналку".