Земляне впервые за полвека увидели обратную сторону Луны своими глазами

Земляне впервые за полвека долетели до Луны и воочию увидели обратную сторону естественного спутника Земли. Уникальные кадры представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фотографию обратной стороны Луны сделали с корабля "Орион" астронавты миссии Artemis II ("Артемида-2"). Как подчеркнули в НАСА, "так творится история".

Командир миссии Рид Уайсмен заявил в интервью Би-би-си, что зрелище было вдохновляющим: "Земля почти в полном затмении, Луна почти полностью освещена, и единственный способ увидеть это — находиться посередине между ними". Специалист Джереми Хансен признался, что "это действительно поражает воображение".

Незадолго до 65-летия первого полета человека в космос глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал Совету Федерации о дальнейших космических амбициях нашей страны. Продолжается развитие проекта международной научной лунной станции с Китаем — Российская академия наук одобрила создание ее российского сегмента.

Также выяснилось, какую планету Россия планирует осваивать после Луны. Первый вице-премьер Денис Мантуров напомнил, что еще в 1970 году Советский Союз осуществил первую в мире успешную посадку космического аппарата на Венере. С учетом имеющегося опыта "сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении".