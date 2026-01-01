Катастрофический дефицит нефти неизбежен. Об этом предупредил в понедельник, 6 апреля, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Эксперт указал на то, что впервые в истории Саудовская Аравия устанавливает надбавку в 20 долларов за баррель к "и без того заоблачной цене на нефть" (цитата по ТАСС).

Ранее Кирилл Дмитриев отмечал, что у западных стран есть способ искупить свои ошибки, допущенные в отношении России. Он предложил Западу признать свои ошибки и "встать в очередь за доступными и надежными российскими нефтью, газом, удобрениями, гелием и другими ключевыми товарами".

Тем временем российское правительство распространило действующие до 31 июля 2026 года ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов. Эта мера предпринята ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ. Учтен и рост мировых цен на нефть в свете ситуации на Ближнем Востоке.