Москвичам рассказали о погоде в Великую субботу и Пасху

В воскресенье, 12 апреля, когда православные будут отмечать Пасху, в столичном регионе ожидается солнечная сухая погода. Такой прогноз дала в понедельник, 6 апреля, ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как рассказала метеоролог в эфире радио РБК, "пасхальный день праздничный у нас тоже будет обещать быть солнечным". Столбики термометров покажут 10-12 градусов выше нуля, осадки не предвидятся.

При этом самым ненастным днем Страстной седмицы Позднякова назвала четверг, 9 апреля, когда "будет много осадков и не исключено, что у нас действительно местами установится временный снежный покров".

Ведущий специалист Гидрометцентра Елена Мамышева сообщала в эфире Первого канала, что "Светлое Воскресение действительно обещает быть светлым", поскольку в этот день погодой станет управлять антициклон и будет много солнца.

Однако начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков дает иной прогноз. Как сообщает АГН "Москва", эксперт пообещал в день Светлого Христова Воскресения облачную погоду с небольшим кратковременным дождем и около 6-11 градусов тепла.

При этом в Гидрометцентре России рассказали ТАСС, что в Великую субботу, 11 апреля, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами на фоне слабого ветра пройдет небольшой кратковременный дождь, а воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.