МИД: Персидскому заливу грозит катастрофа страшнее Чернобыля

Персидский залив и соседние регионы оказались под угрозой катастрофы, более губительной, чем авария на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом предупреждает в понедельник, 6 апреля, российское Министерство иностранных дел.

Ведомство напомнило про "множащиеся безрассудные атаки на АЭС "Бушер", которые привели к человеческим жертвам". Мишенью для ударов Соединенных Штатов и Израиля в их агрессии против Ирана становятся "все чаще и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ".

Ситуация, возникшая как результат незаконных и безответственных действий Вашингтона и Тель-Авива, стремительно деградирует и грозит окончательно выйти из-под контроля. МИД России на своем официальном сайте призвал к немедленному прекращению боевых действий, а также поприветствовал усилия ряда государств по деэскалации напряженности.

Однако американский лидер Дональд Трамп заверил, что иранцы сами скажут "спасибо", если США разбомбят их электростанции. По утверждению политика, "они желают положить конец страданиям" и "мы несколько раз перехватывали сообщения: "Пожалуйста, продолжайте бомбить" (цитаты по "Интерфаксу").

4 апреля сообщалось, что стартовала основная волна эвакуации российских сотрудников с АЭС "Бушер" — в Россию возвратятся 198 человек. Такое решение было принято после очередного удара по мирному атомному объекту, мишенью стал контур защиты. Погиб охранник — гражданин Ирана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: в Москве считают нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями.