Европа начала вдруг разочаровывается. Януш Корвин Микке, польский журналист, написал в газете "Мысль польска": взгляды большинства граждан страны, негативно относящихся к России, стали иными.

Пока полякам внушали, что Россия - агрессор, дела с ней иметь нельзя, и каким-то хитрым образом Россию кто-то победит, все дружно, в едином угаре, порицали Москву и болели за Украину, которая почти Европа. Польский журналист в своем блоге провел опрос и сделал вывод – совсем недавно 93 процента поляков ненавидели Россию, а сегодня все сильно изменилось. Причиной называют поведение самой Украины и проживающих в Польше украинцев. Чем обидели?

Поляки не хотят воевать. Да еще за какую-то Украину. И кормить украинцев на своей земле тоже не хотят. Бензин дорожает, продукты дорожают. И так по всей Европе. В зажиточной Германии пресса аккуратно сообщает читателям: в Брюсселе уже активно обсуждают вопрос о значительном ужесточении правил временной защиты украинских гостей, которая предоставляла им быстрый доступ к жилью, работе и социальным пособиям. Гайки закручивать начнут в следующем году.

Известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер еще в 1993 году говорил о расширении НАТО, которое приведет к войне между Россией и Украиной. Сегодня сытые европейцы, привыкшие сидеть под американским зонтиком, вдруг увидели, что никакой победы над Россией в украинском конфликте быть не может. Американский лидер считает их предателями. А оставаться в состоянии вражды один на один с русскими, с которыми так упорно портили отношения, как-то глупо.

Цены на нефть скачут так, что кризис может взорвать европейскую экономику в любой момент. Дональд Трамп увяз в иранской авантюре. И вот уже итальянские газеты говорят: именно наш атлантический союзник провоцировал глобальный кризис! Не пора ли пересмотреть наше участие в этом альянсе.

А может русские то и правы? И у вас в действительности все не так, как на самом деле?