Трамп намерен стать президентом Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании баллотироваться в президенты Венесуэлы, как только завершит операцию против Ирана. Об этом глава Белого дома объявил 6 апреля в ходе пресс-конференции.

Для своей цели Трамп пообещал выучить испанский язык. По его словам, много времени у него это не отнимет.

"После того как я закончу с этим, я смогу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. <...> И я поеду в Венесуэлу — могу баллотироваться на пост президента", — сообщил он журналистам в Белом доме.

США 7 марта официально признали нынешнее правительство Венесуэлы. По словам Трампа, Штатам удалось заключить с местными властями сделку по продаже венесуэльского золота и других полезных ископаемых.