Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 6 апреля подтвердил намерение приехать в Москву для участия в празднованиях по случаю Дня Победы.

"После участия в среду на Славине я собираюсь в Германию, в концентрационный лагерь Дахау, потом 9 мая — на День Победы в Москву и в июне — в Нормандию отметить важность открытия второго фронта", — сообщил он.

В прошлом году Фицо также принял участие в праздновании 9 мая в Москве. 15 марта он объявил, что хотел бы снова посетить столицу и посмотреть на торжественный парад.