Штрафы за обман потребителя хотят увеличить в десять раз

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить в 10 раз штрафы за обман потребителя. Любое обмеривание, обвешивание, обсчет либо иные формы попыток потребовать с покупателя иную сумму за товар может грозить продавцу штрафом до 500 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект уже вносится на рассмотрение палаты парламента. Изменения предлагается внести в статью 14.7 КоАП РФ ("Обман потребителей").

Для граждан штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей, пояснил в разговоре с РИА Новости Миронов. Он добавил, что штрафные санкции по статье 14.7 КоАП РФ не повышались в стране с 2014 года.

Как отметил депутат, сейчас подавляющее большинство граждан регулярно сталкивается с нарушением прав потребителей: их обманывают, обсчитывают или обмеривают. По его словам, наказание за такое нарушение сейчас небольшое — 50 тысяч рублей для юрлиц, а для директоров магазинов или продавцов и то меньше.

Парламентарий считает, что принятие такой меры снизит количество правонарушений, замотивирует участников потребительского рынка честно производить и продавать, а также укрепит доверие к сфере торговли и услуг.