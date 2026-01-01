Парламент Вьетнама избрал президента страны

 

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лама президентом страны. Срок его полномочий установлен с 2026 по 2031 год.

Голосование состоялось на первой сессии избранного в марте Национального собрания СРВ 16-го созыва в провинции Ханой.

68-летний То Лам с августа 2024 года занимает пост главы правящей Компартии. В январе на 14-м съезде КПВ он был переизбран генсеком ЦК КПВ на срок полномочий с 2026 по 2031 год.