Появились кадры с места взрыва у моста через Панамский канал

Мощный взрыв прогремел в столице Панамы. Сдетонировали и загорелись автоцистерны с бензином, проезжавшие под мостом через Панамский канал.

Огромный столб пламени поднялся высоко в небо и охватил конструкции. По последней информации, по меньшей мере, один человек погиб. Число пострадавших уточняют.

В ликвидации возгорания принимали участие 75 пожарных. Двое из них доставлены с ожогами в больницу. Старейший мост через канал со стороны Тихого океана, названный Мост Америк, закрыт для движения транспорта. Специалисты определяют серьезность полученных повреждений. Прокуратура Панамы начала расследование обстоятельств инцидента.