Кудрявцева высказалась после откровений Гордон: "Тонкая болезнь, конечно"

Недавно Катя Гордон откровенно рассказала о том, что не общается с телеведущей Лерой Кудрявцевой и, кроме того, их дуэта с красноречивым названием "Зависть" больше нет. Давние приятельницы теперь не подруги. Косвенно Катя назвала причиной конфликта деньги.

Она не стала широко распространяться на эту тему, но дала понять, что данные вопросы подчеркнули и в ней и в ее до недавнего времени подруге черты, "с которыми мириться нельзя".

"Не хочу общаться с Лерой, не считаю ее своим другом. Я такой человек, что могу послать жестко в какой-то момент. Лера замечательная, она суперпрофессионал, но как друг она меня не устраивает", - высказалась Гордон.

Лера Кудрявцева долго не комментировала откровения бывшей подруги. Однако на днях в своем блоге известная ведущая вдруг прервала молчание. "Я теперь точно знаю, что весеннее обострение существует. Тонкая болезнь, конечно. Пусть психически все будут здоровы", - пожелала Кудрявцева.

И хотя она ничего конкретно про бывшую подругу не утверждала, многие пользователи Сети сделали вывод, что телеведущая таким образом отреагировала на откровения Кати Гордон.

Кстати, черная кошка между блондинками пробежала уже давно, однако Лера и Катя сумели договориться и дали запланированный концерт, после которого, по слухам, прервали всяческое общение.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>