Трамп заявил, что распрощался с НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что попрощался с НАТО из-за реакции альянса на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией.

Заявление американского лидера прозвучало накануне визита в столицу США генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Если честно, все началось с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не хотят нам ее отдавать. И я сказал им: "Пока-пока", - заявил он в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Трамп посетовал, что партнеры по НАТО не поддержали его в конфликте с Ираном.

Трамп объявил о своих планах на Гренландию в ходе предвыборной программы своего второго срока. Гренландия – это стратегически важный регион, который необходим США с точки зрения национальной безопасности, заявил политик. На острове есть залежи 38,5 миллиона тонн оксидов редкоземельных металлов - до трети всех разведанных мировых запасов. Это отвечает экономическим интересам Штатов. С военной точки зрения, Гренландия открывает кратчайший морской путь в Старый Свет и воздушное пространство со стороны северной части России.

В свою очередь власти Дании готовы обсудить вопросы безопасности США, но при наличии "красной линии" — суверенитета Дании над Гренландией.