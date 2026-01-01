Организаторы теракта в "Крокусе" планировали второе нападение в Москве

Организаторы теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" планировали устроить второе нападение в Москве.

Его хотели совершить одновременно с атакой на "Крокус". Предполагалось, что в концертный зал пойдут три человека, а еще два – на площадке в Москве, передает ТАСС. Однако злоумышленники отказались от этой задумки и решили атаковать "Крокус" усиленной группой.

"Проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух террористических актов на территории Москвы", - рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

Где именно должен был состояться второй теракт, не раскрывается, но подчеркивается, что это в этом месте большое скопление людей.

Сайфулло объявлен в розыск, он находится за пределами России, рассказал собеседник агентства.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар. По последним данным, погибли 149 человек, более 500 пострадали.

В марте 2026 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению 15 из 19 фигурантов дела.