ФСБ пообещала найти всех причастных к деятельности запрещенной ЧРИ*

Федеральная служба безопасности России найдет и привлечет к ответу всех причастных к деятельности организации "Чеченская Республика Ичкерия"*. Всем лицам, связанным с этой структурой, грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, заявили в ФСБ.

Решение о запрете деятельности на территории России иностранной организации "Чеченская Республика Ичкерия"* принял суд в Грозном. Запрет распространяется на филиалы ЧРИ* в европейских странах.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, решение принимал Шейх-Мансуровский районный суд Грозного Чеченской Республики. Вердикт о признании ЧРИ* и 29 ее подразделений в 14 европейских странах вынесен на основании доказательств, собранных Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Генеральной прокуратурой России. В ЦОС напомнили, что после начала СВО члены организации участвуют в боевых действиях в рядах ВСУ, они участвовали в террористических акциях в Белгородской и Курской областях, убивали российских военнослужащих и мирных жителей, передает ТВЦ.

*Организация признана террористической, деятельность на территории России запрещена