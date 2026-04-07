Ученик напал с ножом на учительницу в школе под Пермью

Ученик 9 класса напал с ножом на учительницу в городе Добрянка Пермского края. 17-летний подросток поджидал педагога у входа в школу №5, ЧП произошло около восьми утра на крыльце учебного заведения.

По информации местных СМИ, мотивом для нападения стал недопуск ученика к экзаменам. Как выяснилось, подросток ранее состоял на учете в полиции, он несколько раз оставался на второй год.

В школе установлен металлодетектор, поэтому злоумышленник решил устроить нападение вне здания. Пострадавшая преподавала русский язык, она была классным руководителем напавшего. Учительницу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Уроки в школе продолжились: в администрации подчеркнули, что ученикам ничего не угрожает, передает РИА Новости.

Upd (09:10). Учителя не смогли спасти после нападения, отмечает РИА Новости.