Ливни в Дагестане: республике помогают соседние регионы

Жители дагестанских сел пытаются спасти то, что уцелело. Местные власти подсчитали - непогода нанесла ущерб 15 с половиной тысячам человек.

В Кайтагском районе из-за непрекращающихся дождей в горах сошёл оползень прямо на деревню. Потоком грязи и грунта смыло дом, в котором находилась женщина. Накануне устранили прорыв на Самур - Дербентском канале. Сёла Джалган и Хазар теперь в безопасности. Тем не менее, в экстренном порядке частично эвакуированы четыре населённых пункта - Кала, Юный Пахарь, Геджух и Мамедкала.

Соседние регионы Дагестан в беде не оставляют. Ингушетия прислала в общей сложности 400 тонн питьевой воды. Северная Осетия направляет в пострадавшие районы сотрудников Роспотребнадзора и аэромобильную группу МЧС. Несколько неравнодушных жителей Алании сами приехали помочь в ликвидации последствий стихии.

В ряде других регионов после рекордно снежной зимы - тоже непростая обстановка. В Нижегородской области крупные реки вышли из берегов. И в ближайшие дни подъём воды продолжится, предупреждают метеорологи.

В МЧС на особом контроле - 70 населённых пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На данный момент под водой уже 12 мостов, 10 участков автомобильных дорог и более 470 домов в 11 населённых пунктах.