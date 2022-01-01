Взлетевшие на 70 процентов цены на бензин. Так выглядит для Старого света новая фаза энергетического шока. Испанское издание El Pais пишет: Брюссель готовит чрезвычайные меры, напоминающие кризис 2022 года, когда Европа начала отказываться от российского газа.

А еще можно вспомнить советы, раздаваемые немцам в 2022-м: в целях экономии энергоресурсов вместо душа обтираться влажными тряпками. Новая эра дефицита возвращает европейцам обратно все их русофобские заявления. Кажется, совсем недавно глава евродипломатии эстонка Кая Каллас бравировала тем, что для русских поездки в ЕС - это не данность, а привилегия.

Надвигающийся энергокризис расставил все по своим местам. В ЕС свобода передвижения теперь право только для платежеспособных. В аэропорту итальянского города Бриндизи полностью закончилось топливо. Ранее об ограничении заправки лайнеров сообщили 4 воздушных гавани. В Милане, Тревизо, Венеции и Болонье. Приоритет отдают правительственным и санитарным рейсам, а также перелетам по маршрутам длительностью более трех часов. Неутешительный прогноз - на месяцы вперед.

Во Франции на каждой пятой бензолонке дефицит хотя бы одного вида топлива. В Чехии - максимальные с февраля 22 цены на дизель. Для жителей не самый богатой республики ЕС 2 евро за литр сильно бьют по карману. В весенний сезон Европа вступила с минимальным за 5 лет запасами топлива. Вариантов выхода немного: смириться с дефицитом и обвалом экономики, скупать нефтепродукты по завышенным ценам, либо пересматривать санкционную политику. К чему давно призывают Словакия и Венгрия. Сегодня в Будапешт с двухдневным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой.

Орбан - редкий европейский лидер, который не только не испортил отношения с администрацией Трампа, но и улучшил. Укрепив свои личные позиции. И этот визит Джей Ди Вэнса очень кстати накануне парламентских выборов в Венгрии и продолжающейся блокады нефтепровода "Дружба" со стороны Киева.

Орбану будет, что рассказать гостю про главаря режима. И даже показать. Например, свозить на экскурсию к границе с Сербией. На отрезок газопровода "Турецкий поток", где была обнаружена взрывчатка. На своей территории возле жизненно важной для них ветки венгры теперь выставили военную охрану.

Атакуя энергетическую инфраструктуру, Украина наносит экономический ущерб и Вашингтону. Недавний налёт украинских дронов и повреждение объектов Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске - это удар по карману крупнейших акционеров - энергетических компаний из Казахстана и США.