Собянин: Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" откроется 11 апреля

Уже в субботу в Москве начнётся традиционный фестиваль "Пасхальный дар". Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, для мероприятий запланировано более 30 площадок по всему городу, в парках и на территории пяти православных храмов.

Благотворительные организации и волонтёры готовят лекции, выставки и ярмарки. Юных гостей ждут увлекательные мастер-классы и спектакли по мотивам сказок. Будут работать и "Домики добра", где примут подарки для участников спецоперации и детей из новых регионов.