Лечение откладывать нельзя: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Амира Альтобы

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 9-летнего Амира Альтобы из Краснодарского края. Мальчик борется со смертельным диагнозом - острым лимфобластным лейкозом. Стандартное лечение оказалось бессильно - опухолевые клетки продолжают стремительно расти. Единственный шанс на спасение - трансплантация костного мозга. Но для пересадки срочно требуются специальные сопроводительные препараты. Они подготовят ребёнка к операции и защитят от смертельных осложнений. Стоят лекарства почти четыре миллиона рублей. Родители просят о помощи всех неравнодушных.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение откладывать нельзя.

Девятилетний Амир воспринимает госпитализацию как особую игру, хотя иногда это очень трудно. Из-за болей и тяжелого лечения мальчик может плакать навзрыд, едва проснувшись.

Амир заболел внезапно. В октябре прошлого года у него открылось сильное носовое кровотечение, которое ничем не удавалось остановить. Вызвали "скорую". После укола стало лучше. Но ночью ситуация повторилась.

"В 2 часа ночи он просто встал резко, потому что захлебывался кровью, включила свет, у него вся кровать была в крови. И естественно это был первый страх, потому что дети от потери крови очень быстро умирают", - рассказала Анна Альтоба, мама мальчика.

Мама с бабушкой привезли ребенка в больницу. Там у него взяли общий анализ крови, который показал страшное.

"Врач в ночном коридоре прямо так и сказал: "У вас показатели крови похожи на рак крови". У нас за несколько часов, сложно говорить, потому что проживаешь и вспоминаешь - жизнь на до и после разделилась. И нас отправили в отделение онкологии сразу", - говорит Анна Альтоба.

После пункции диагноз подтвердился - острый лимфобластный лейкоз. Два месяца тяжёлой химиотерапии, но, увы, безрезультатно. После новогодних праздников случилось резкое ухудшение.

"Анализ крови показал, что у него очень высокие лейкоциты. И естественно сделали пункцию, которая показала, что у него выросли за праздничные дни до 60% бласты", - рассказала мама Амира.

Снова курс высокодозной химиотерапии, которую Амир перенес с трудом. Сильнейшая сыпь, температура, язвы во рту. Пропал аппетит, ребёнок перестал вставать. Но опухолевые клетки не просто уцелели, их стало ещё больше.

"На высокодозной химиотерапии, которая, я считала, что она просто какая-то термоядерная, 36 часов метротрексата, у него до 75% выросли бласты", - отметила Анна Альтоба.

У Амира так называемый рефрактерный лейкоз - то есть химиотерапия не действует, она просто бессильна при таком диагнозе. Когда организм не отвечает на самые сильные препараты, счет идет на дни. Из Краснодара в Санкт-Петербург мальчика доставляли спецбортом с реаниматологом.

"Сложно было, потому что у Амира самое слабое место - нос и носовые кровотечения. Ехать самим было очень опасно, тем более, на таких высоких бластах, которые росли с каждым днем. Мы, когда сюда приехали, у нас уже 90 процентов было", - рассказала мама мальчика.

Сейчас Амиру срочно требуется пересадка костного мозга. Но без специальных сопроводительных препаратов её нельзя провести. Цена спасения мальчика - почти четыре миллиона рублей. Собрать такую огромную сумму семья не может.

"Я обращаюсь ко всем, прошу о помощи дать ребенку этот шанс", - сказала Анна Альтоба.

Мама верит, что сын выздоровеет, и их кошмар наяву наконец закончится. И они вернутся домой и будут радоваться каждому дню. Ведь этот стойкий мальчик умеет это лучше многих.

Ещё раз напомним - времени у Амира мало, смертельная болезнь оставляет всё меньше шансов. Начать терапию мальчику нужно как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Амира Альтобы, программа 2542