Жена-тростинка Александра Цекало госпитализирована

Известный продюсер, артист Александр Цекало счастлив в браке с четвертой женой, художницей и актрисой Дариной Эрвин. Влюбленные живут в США, однако периодически приезжают в Россию.

И если раньше Дарина отличалась пышными эффектными формами, то в последнее время избранница известного продюсера сильно похудела и осунулась. Ходят слухи, что в борьбе с лишним весом Эрвин прибегла за помощью к известным уколам для диабетиков. В любом случае, в Сети судачат, что Дарина настолько стройна, что стала похожа на тростинку.

А теперь появилась информация, что супруга Цекало попала в больницу. Об этом сообщила сама избранница продюсера. Она опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько сообщений, в которых рассказала, что ее сразил приступ аллергии, и она попала в больницу, где проходит терапию. Впрочем, вскоре Дарина вышла на связь и уточнила, что уже выписалась.

Ранее выяснились подробности отношений пары. В близком окружении рассказали, что Цекало "под жестким каблуком". Якобы Дарина "супругом крутит-вертит, а он и рад", потому что "считает ее музой, талисманом на удачу, своей отрадой на старости лет".

Отметим, что ради эффектной Дарины Эрвин, которая якобы с детства жила в США, Александр Цекало развелся с третьей женой Викторией Галушкой, родившей ему сына и дочь.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>