Тегеран передал Вашингтону свой план завершения войны

Иран направил США свой план по завершению конфликта. Предложение было передано через посредника – Пакистан. Как сообщает The New York Times, план состоит из 10 пунктов.

По данным издания, Тегеран требует гарантий ненападения, полной отмены санкций и прекращения израильских ударов. Кроме того, Иран ожидает компенсаций за разрушенную инфраструктуру.

Сообщается, что Иран в ответ готов открыть Ормузский пролив. Однако есть условие: Тегеран намерен ввести плату за проход – примерно 2 миллиона долларов за каждое судно. Изданию известна и реакция Трампа на иранские предложения: американский лидер назвал инициативу серьезным шагом – но заявил, что предложенных условий недостаточно.