"Ты старый": Проклова все высказала в лицо Диброву

Актриса Елена Проклова неожиданно появилась в новом выпуске шоу "Секрет на миллион", в котором обсуждался развод Дмитрия Диброва с четвертой женой Полиной. Молодая прелестница бросила известного ведущего спустя 16 лет брака и ушла от него к другу семьи, бизнесмену Роману Товстику.

Обсуждая развод Диброва, который получил широкий резонанс в СМИ, Елена Проклова заявила, что шоумен взял в жены "нетронутую девочку" и сделал из нее женщину с "определенными привычками, надеждами и пониманием, что такое хорошо и что такое плохо".

"Ты всегда красив, подтянут, интеллектуален, воспитан, окультурен всем тем, что ты знаешь, можешь классиков цитировать круглосуточно. Но от этого же можно сойти с ума. И кем она должна была ощущать себя рядом с тобой?" - задала риторический вопрос Проклова.

При этом актриса не стала щадить чувств Дмитрия Диброва и прямо в лицо сказала ему, что он старый. "Любой мужчина в определенном возрасте стремится к каким-то новым ощущениям, молодому телу. Но ведь и молодое тело хочет молодое тело. Ты старый", - отрезала артистка.

На программе Дмитрий Дибров высказал мнение, что жена ему не изменяла, более того, он готов ее принять, если она решит вернуться. Шоумен признался, что благодарен Полине за 16 лет счастливой супружеской жизни. Кроме того, Дмитрий похвалил Полину, назвав ее прекрасной хозяйкой. При этом он не стал скрывать, что по дому все делала прислуга.

