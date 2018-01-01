"Добрейшей души человек, ко всем находила подход": что известно об убитой в Прикамье учительнице

В Пермском крае 17-летний подросток напал с ножом на школьного учителя. Инцидент произошел в школе №5 городе Добрянка.

По данным СМИ, школьник поджидал учительницу русского языка и литературы Олесю Багуту на крыльце школы. Проносить нож в учебное заведение он якобы не решился из-за работающих металлодетекторов. В результате нападения педагог получила тяжелые ранения и скончалась в больнице.

Известно, что Олеся Багута потомственный учитель, ее мать тоже была педагогом. Профессиональный стаж женщины составлял почти 30 лет. Она преподавала русский язык и литературу у старших и младших классов.

В 2018 году Багута стала победителем конкурса "Учитель года". По ее словам, самым ценным была не победа, а оценка учениками. Особо она отмечала победу в детском жюри. Женщина признавалась, что получает удовольствие от преподавания, видя в подопечных интерес к учебе и "горящие глазки".

По словам коллег Багуты, она была добрейшей души человеком. "У Олеси Петровны не было проблемных учеников, она ко всем детям находила подход. Ребята в приюте бывали всякие — и тяжелые подростки были, но она их как-то успокаивала, неважно, какого возраста был ребенок", - приводит слова одного из коллег портал 59.ru.

Про нападавшего известно, что ему 17 лет. Он состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на второй год. В школе его побаивались из-за неадекватного поведения: юноша бился головой о стену и ругался матом на учителей, пишет Baza.

По некоторым данным, молодой человек напал на Олесю Багуту из-за недопуска к экзаменам. По данным телеграм-канала, он также угрожал ножом своей однокласснице.