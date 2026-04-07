В Москве в четверг начнется снегопад

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о снегопадах в конце рабочей недели.

В четверг на дорогах образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, он пролежит до субботы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На дорогах появится сильная гололедица.

В субботу немного потеплеет, но не сильно: ночью минус 2 - плюс 1, днем до плюс 5 градусов. Местами пройдут смешанные осадки. В воскресенье снег растает.

В четверг и пятницу, 9 и 10 апреля, днем ожидается от плюс трех до плюс шести. Ветер сильный, холодный и порывистый – до 15 метров в секунду.