Убита учительница: что известно о нападении школьника в Пермском крае

Следственный комитет переквалифицировал дело с "покушения на убийство" на дело об "убийстве" после нападения школьника на учителя в Пермском крае.

Также заведено дело о халатности, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Прокуратура начала проверку. В школах Прикамья усилены меры безопасности.

Нападение школьника на учительницу произошло утром 7 апреля на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Ученик 9-класса нанес педагогу несколько ножевых ранений. Женщину в крайне тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось.

Погибшая – учитель русского языка и литературы Олеся Петровна Багута. Она была классным руководителем класса, где учился мальчик. Она была настоящим профессионалом, ее любили ученики и уважали коллеги. Стаж Багуты – 29 лет, она была победителем конкурса "Учитель года".

"Олеся Петровна вкладывала в работу всю душу без остатка. Ее преданность профессии, глубокая любовь к детям и неподдельная страсть к преподаваемой дисциплине вызывали восхищение", - рассказали РИА Новости в краевом Минобре.

Родным и близким учительницы будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава городской администрации Дмитрий Антонов.

Мотивы действий преступника выясняются. Известно, что парню 17 лет, а он учился в девятом классе по упрощенной программе и несколько раз оставался на второй год. С класруком у него был затяжной конфликт из-за учебы. Подросток жил в полной, не маргинальной семье. Оба родителя работают, рассказали РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры.