Коллектив Красноярского музыкального театра госпитализирован в Москве

Гастроли Красноярского музыкального театра в Москве завершились массовой госпитализацией. В столичную больницу попали 28 артистов с предварительно диагностированной ротавирусной инфекцией.

Красноярский музыкальный театр был основан в 1959 году. Режиссеры и актеры несколько раз становились лауреатами премии "Золотая маска". 6 апреля театр должен был показать на сцене театра им. Моссовета в Москве спектакль "Бой с тенью", однако постановку пришлось отменить, передает ТАСС.

По данным пресс-службы театра, точного диагноза пока нет. Всем заболевшим оказывают необходимую помощь. Специалисты на месте выясняют, что могло стать причиной массового отравления.