Ведущая Яна Чурикова: "Мне официально поставили диагноз "анорексия"

Яна Чурикова считается одной из самых известных и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Она стояла у истоков культовых музыкальных проектов. Например, "Фабрики звезд". Чурикова вела это шоу на протяжении девяти сезонов.

В новом интервью Яна с теплотой вспомнила о тех временах, однако призналась, что тогда чувствовала себя крайне плохо. Дело в том, что у нее развилось расстройство пищевого поведения. По словам Чуриковой, на первом концерте "Фабрики звезд" она была "в своей самой худой модификации".

"Мне официально поставили диагноз „анорексия“. Я очень плохо запоминала тексты потому, что мне нечем было запоминать. Тем не менее как-то мы вышли в эфир. Концерт шел в прямом эфире, хронометраж непонятен. Меня никто не останавливал, я несла вообще все подряд", - вспомнила Яна Чурикова в беседе с Родионом Чепелем.

В то время ведущая столкнулась с жесткой критикой. По ее словам, она подверглась травле со стороны всех авторитетных изданий. "Они не понимали, что я, кто я, зачем я. Они писали откровенно гадкие, неприятные вещи, от которых моя мама плакала по вечерам. А я сейчас, когда на это оглядываюсь, думаю: "Господа, вы звери! Ну зачем так?" Это же обрезает крылья молодым. Я тогда про себя подумала, что, наверное, никогда не буду такой, как они. Потому что это совершенно… А зачем?" - высказалась ведущая.

