Эвакуированные с АЭС "Бушер" россияне вылетели из Еревана в Москву

Спецрейс с эвакуированными с иранской АЭС "Бушер" российскими специалистами вылетел из Еревана в Москву. На борту самолета – 175 человек, сообщила пресс-служба посольства России в Армении.

США нанесли удар по контуру защиты вблизи АЭС "Бушер" в Иране 4 апреля. Как сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, эвакуационные автобусы с россиянами двинулись со стороны станции в сторону ирано- армянской границы примерно через 20 минут после инцидента.

Сотрудники "Росатома" прибыли из Ирана в Армению через пограничный переход "Нурдуз - Агарак". Гендиректор "Росатома" заявил, что госкорпорация начала основную волну эвакуации сотрудников с территории атомной электростанции в Иране. Российское посольство выразило глубокую признательность властям Армении за оперативное оформление въезда россиян, передает ТАСС.