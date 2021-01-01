Певица Маргарита Суханкина потеряла память после страшной болезни

Маргарита Суханкина прославилась благодаря работе в музыкальной группе "Мираж". Впоследствии певица утверждала, что именно она исполняла все те композиции, которые стали хитами на долгие годы. Будто бы под ее фонограмму открывали рот другие участницы коллектива, такие как Татьяна Овсиенко, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и прочие.

В новом выпуске шоу "Звезды сошлись" Маргарита Суханкина вспомнила, как в 2021 году столкнулась со страшной бедой - ее престарелые родители заболели ковидом. Подхватила эту инфекцию и сама певица. Артистка рассказала, что, вероятно, они заразились в клинике, куда приехали проверять зрение. По какой-то причине в то время Маргарита верила, что ни с ней, ни с ее близкими ничего страшного не случится.

Однако она горько ошибалась. Ее родители умерли буквально друг за другом из-за страшной болезни. Тяжело переносила недуг и сама артистка. Выписавшись из больницы, Суханкина страдала из-за нарушения сна. А потом у нее начались и другие проблемы.

"Стресс сильно ударил по здоровью. Я тогда потеряла память и похудела так, что люди меня просто не узнавали. Не могла есть, потому что постоянно рвало. В общем, были серьезные последствия. Весь живот был сине-черным, исколотым после больницы", - поведала певица.

Артистка отметила, что с трудом сумела выкарабкаться.

