Украина приготовилась к удару "Орешником"

Украина подготовилась прилету "Орешника". Как утверждает украинский Telegram-канал "Insider UA", ВС России могут нанести удар при помощи новейшего ракетного комплекса в ближайшее время.

По данным канала, Россия готовит удар "Орешником" по Киеву, Львову и Староконстантинову. Предполагают, что ракеты используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него. Якобы две ракеты уже снаряжены и готовы к применению на полигоне "Капустин Яр".

В России ранее пояснили, что российскую ракету "Орешник" не может перехватить ни одна система противовоздушной обороны. Поясняют, что ПВО не успевает сработать из-за огромной скорости "Орешника".