ФАС снизила цены на семь важнейших лекарств

Федеральная антимонопольная служба снизила цену на семь лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Список ЖНВЛП был обновлен, поэтому потребовался пересмотр цен, сообщили в пресс-службе ФАС.

Наполовину подешевели "Морфин" (обезболивающее) и "Периндропил" (используется для лечения сердечных заболеваний). Также упал в цене "Полиоксидоний" (назначается для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний в стадии обострения и ремиссии).

иммунодепрессант "Сафнело" подешевел на 22%, а лекарство от рака "Калквенс Т" - на 13% . препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей "Симбикорт рапихалер" стал дешевле на 14%, а "Перекись водорода" (спрей 3%) - 11%