Близкий человек рассказал о попавшей в клинику дочери Даны Борисовой: "Она будто бы потерялась в этом мире"

В феврале единственная дочь известной ведущей Даны Борисовой Полина сообщила, что ложится в клинику. Известно, что наследница телеблондинки страдает биполярным расстройством. Бывший возлюбленный Полины, 35-летний продюсер Артур Якобсон, рассказал о том, что с ней происходит.

Он сообщил, что решение положить Полину в клинику приняли ее родители. Уже два месяца она без телефона. По словам Якобсона, с дочкой Борисовой все хорошо: она не курит, не пьет, следит за питанием, читает книжки, готовится к экзаменам.

"Это связано, в целом, с ее поведением. Она будто бы потерялась в этом мире... Порой просто не понимала, что творит. Не понимала, какие могут быть последствия", - отметил продюсер для Super.

По словам Якобсона, в какой-то момент он забил тревогу и предоставил некие доказательства близким Полины, после чего и было принято решение о ее помещении в клинику. "Полина молодая перспективная девчонка, вся жизнь впереди. Всё плохое нужно рубить в зачатке..." - заключил ее близкий человек.

