Собянин: Для учащихся ИТ-классов запускается программа по работе с ИИ

В Москве для школьников запустят масштабную программу по работе с искусственным интеллектом. Как рассказал в социальных сетях мэр Сергей Собянин, участие примут более 10 тысяч учеников предпрофессиональных IT классов.

Одна из задач - создать собственного виртуального помощника для выбора профессии, который проанализирует навыки и сильные стороны школьника, предложит специализацию и сформирует список подходящих вузов. А также даст совет по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям.

Главная цель проекта - чтобы старшеклассники получили навыки, востребованные на рынке труда.