Появились подробности фестиваля "Пасхальный дар" в Москве

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 11 по 19 апреля. О программе сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём личном блоге.

По всему городу откроется 31 площадка, в том числе в парках и на территории пяти храмов. Благотворительные организации и волонтеры готовят специальные акции, лекции, мастер-классы для юных гостей, а также инклюзивные спектакли, уроки добра, выставки и ярмарки.

Так, на Пушкинской набережной в Парке Горького будет работать площадка с участием столичных ресторанов. А на Тверской площади студенты творческих вузов научат создавать пасхальные открытки и делать сувениры. В выходные в центре города покажут сказки "Колобок", "Василиса Прекрасная" и многие другие.

"Также на площадках будут открыты "Домики добра" проекта "Москва помогает", где каждый желающий сможет передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов России. Кроме этого, на Тверском бульваре пройдёт выставка кошек и собак из приютов, которые ищут свой дом и любящих хозяев", - рассказал Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля.

Традиционно к празднику преобразилась и станция метро "Трубная". На платформе под потолком появились 140 пасхальных яиц. Установили их ночью, когда нет пассажиров, чтобы никому не мешать. Специалисты на эскалаторе спустили конструкции вниз, а затем на лесах вешали их на специальный каркас. Полюбоваться украшениями можно будет до 13 апреля.