Лазерное сканирование применяют для ремонта домов в Москве

Капремонт в 3D! Около двух тысяч домов отремонтируют в этом году - в том числе и с помощью лазерного сканирования. Инновационные методы позволяют создать настолько точную копию любого здания, что его можно изучить до деталей, не покидая офиса. Как это происходит?

Еще недавно этот дом в Кривоколенном переулке требовал серьезного вмешательства реставраторов, но сейчас он выглядит так, будто отстроен заново. Здесь в своё время жил и работал один из величайших инженеров Владимир Шухов. Примечательно, что в рамках капитального ремонта специалисты словно отдали дань памяти мастеру, применив технологию, о которой сам Шухов мог только мечтать.

"В рамках работ мы проводили 3D сканирование, 3D моделирование. Это было сделано для того чтобы максимально точно определить все утраты по всем элементам на разных высотах и, конечно же, это сократило значительно время. То есть, если бы мы вручную обмеряли здание, то это примерно около месяца, а 3D сканер позволяет это сделать - порядка полутора часов работы", - рассказал Даниил Лосин, советник службы технического надзора Фонда капитального ремонта.

Дом получает свою точную цифровую копию. Технология позволяет выявить дефекты и повреждения, а также разработать план восстановления, например, как этой знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади. Капитальный ремонт здесь никогда не проводился, поэтому у специалистов впереди много работы.

"Метод лазерного сканирования позволяет нам обмерить все конструкции, элементы здания без необходимости вылезать на участки открытые, использовать строительных альпинистов и прочую сложную технику. Для сканирования данного объекта ушло 2 месяца. То есть 2 месяца полноценной работы группой из 2-3 человек", - рассказал Алексей Хусточкин, руководитель проектно-реставрационного бюро.

Причём, реставраторы при необходимости в любой момент могут изучить конкретную деталь и планировать этапы восстановления, не выезжая на объект.

Принцип работы лазером относительно прост. Специалист частями создаёт 3D копию, в том числе и внутри здания. Сканируется все - от люстры и колон, до мельчайших деталей лепнины.

Технология позволяет не только подсчитать объем работ, но и сэкономить бюджет. Каждый элемент, каждая деталь фиксируется с ювелирной точностью.

"Когда мы делаем 3D сканирование, мы понимаем параметры отдельного элемента, и мы видим повреждения - количество повреждений. На основании этого мы можем понять, сколько нам необходимо затратить строительных материалов для того, чтобы создать утраченные элементы", - рассказал Антон Корякин, ведущий инженер отдела технического надзора Фонда капитального ремонта.

В этом году в рамках программы капитального ремонта в столице планируют отремонтировать около двух тысяч домов, в том числе и с применением технологии 3D сканирования.