Врачи ГКБ им. Иноземцева провели инновационную операцию женщине с тромбозом

В больницу Татьяну Алексеевну привезли на "скорой" - женщина почти не чувствовала левую ногу. Причиной стал сильнейший тромбоз - кислород перестал поступать к тканям. Татьяну Алексеевну уже оперировали раньше, и это осложнило работу хирургов.

"При дальнейшем отсутствии лечения пациентке грозило развитие гангрены левой нижней конечности с последующей ампутацией. В нашей клинике выполнена была малоинвазивная ревоскулиризирующая операция, восстановлен артериальный кровоток на артериях нижней конечности", - рассказал Даниил Сыромятников, врач, сердечно-сосудистый хирург ГКБ им. Ф.И. Иноземцева.

Это даже не операция в классическом смысле. Нет скальпелей и общего наркоза. Пациент находится в сознании. Через прокол на бедре размером с точку хирурги заводят миниатюрный инструмент.

"Мы заводим катетер, мы заводим проводник к сосуду, где находится поражение - стеноз. Дальше мы заводим специальный баллонный катетер, которым мы раздавливаем эту атеросклеротическую бляшку. Тем самым мы запускаем опять полноценный кровоток, магистральный по артериям, голени стопы", - пояснил Михаил Струценко, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ В.В. Вересаева.

В московских клиниках высокотехнологичные операции на артериях нижних конечностей поставлены на поток. И за два года их количество выросло на 35 процентов, в том числе благодаря усилению технической базы. Только в 2025-м городские больницы получили более 400 единиц самой современной медицинской техники.

"Мы выполняем операции вне зависимости от возраста пациента. Буквально вчера был пациент 85 лет. И на сегодняшний день, благодаря новейшим технологиям, возраст - не противопоказание к оперативным вмешательствам, если речь идет о спасении жизни и спасении конечностей", - отметил Симон Папоян, заведующий отделением сосудистой хирургии ГКБ им. Ф.И. Иноземцева, д.м.н.

Татьяна Алексеевна смогла ходить всего через два часа после операции. Только в прошлом году столичные врачи провели более шести тысяч операций на сосудах ног, и каждый из пациентов получил возможность активной жизни.