Украинская армия за сутки потеряла в зоне ответственности всех группировок ВС России 1270 военнослужащих. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных и аэромобильной бригады ВСУ, а также бригады теробороны и отряда погранслужбы Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российские средства ПВО сбили за сутки 3 управляемые авиабомбы. Кроме того, в зоне СВО уничтожено 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины. Нанесен удар по производствам крылатых ракет, военным аэродромам, местам хранения беспилотников и безэкипажных катеров. Поражены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.