В Подмосковье стерлядь выращивают в искусственных резервуарах

Царский инкубатор. В Подмосковье выращивают рыбу, которая подавалась ещё на монарший стол - стерлядь. Самостоятельно обзавестись потомством в родных реках и озёрах теперь у неё не уже не получается. Зато в искусственных резервуарах всё происходит по чёткому графику: свадьба, дети и новая жизнь в Большой воде. Как спасают уникальную популяцию?

Тазик чёрной икры от невесты, семенной материал - от жениха. Затем, как и в природе, всё просто смешивается в воде. Никакой романтики! Вот люди и берут дело в свои руки, чтобы увеличить поголовье стерляди. Оплодотворённую икру помещают в специально разработанный инкубатор.

"Корзины с сетчатым дном, лоток для приема воды и ковшики, которые при наборе воды сбрасывают воду и получается как бы эффект качания. Промывание икры происходит таким способом, чтобы икра не залеживалась", - рассказал Сергей Ефремов, директор Чернозаводского рыбоводного завода ФГПУ "Главрыбвод".

На Можайском рыбоводном заводе все потенциальные родители чипированы, каждая икринка - на учёте. В таких условиях процент успешного оплодотворения очень высок. Через неделю специалисты сачком вылавливают выплывающие из инкубатора эмбрионы - подрастать им предстоит уже в новом доме.

Мальков поселяют в такие мини-бассейны, это своего рода рыбьи ясли. Здесь для подрастающего поколения создают комфортные условия: питание - четырёхразовое, температура воды - как в естественном водоёме. При этом ее постепенно повышают, чтобы чувствовалась весна.

В мае, когда мальки достигнут веса в три грамма, их выпустят в водоёмы - в том числе Москву-реку, где сейчас встречаются лишь единичные экземпляры стерляди. Её по праву называют "царской рыбой" - блюда из неё подавали на стол монархам. А сегодня вылов стерляди повсеместно запрещён - она занесена в Красную книгу как "вымирающий вид".

"Процесс воспроизводства естественного сегодня затруднен в силу антропогенных факторов - это и заиление, обмеление рек, зарастание, загрязнение, и чтобы вот этот жизненный цикл не прервался, чтобы осетровые у нас были, единственный, наверное, выход из этой ситуации - это искусственное поддержание естественной популяции", - рассказал Игорь Усков, заместитель начальника Центрального филиала ФГБУ "Главрыбвод".

В Москву-реку, Оку и Волгу в этом году планируют выпустить миллион мальков стерляди. Чтобы увеличить поголовье вдвое, на Можайском заводе нерест решили проводить в два этапа: одним особям подогревают бассейны, чтобы ускорить наступление весны, другим - наоборот, продлевают зиму. Рыб обследуют, делают им уколы и УЗИ.

Будущих специалистов по изучению рыб - ихтиологов - готовят в посёлке с говорящим названием Рыбное - в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте. А рядом - настоящий "ноев ковчег" для пресноводных - один из крупнейших в мире криобанков спермы и тканей рыб, в том числе осетровых. Три тысячи образцов.

"Все образцы хранятся в пробирках и в биохранилищах, сохранность происходит в парах жидкого азота, с 1989 года заморозили первые образцы, которые были заморожены в нашей лаборатории, сохраняют свою активность и подвижность", - рассказала Ольга Корабельникова, ведущий специалист лаборатории криобиологии филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ "ВНИРО".

Так что вымирание осетровым пока не грозит - хотя эти древние пресноводные, между прочим, ровесники динозавров. Рыбоводы надеются: все эти меры помогут восстановить популяцию стерляди в Москве-реке - и тогда каждый сможет отведать "царской ухи".