Певице Валерии пришлось менять имя: причина в бывшем муже

Мало кто знает, что настоящее имя певицы Валерии было Алла Перфилова. Однако очевидно, что на отечественной эстраде была только одна Алла. Чтобы не прозябать в тени легендарной артистки, и было принято решение сменить имя.

Самое интересное, что когда Валерия родилась, об имени Алла и речи не шло. Поначалу мать назвала ее Валерией, но потом передумала, мол, и так Валериев много в семье. Вот поэтому она и приняла решение зарегистрировать дочь под именем Алла.

Первые мысли сменить имя появились у артистки, когда она записывала музыкальный альбом за границей. Под давлением продюсеров, чтобы иностранцы поняли и оценили, Алла Перфилова взяла псевдоним.

А уже годы спустя певица стала Валерией и официально, по паспорту. Однако на то была личная причина. После развода бывший муж и продюсер запретил артистке использовать этот псевдоним. Тогда юристы нашли лазейку и предложили исполнительнице сменить имя в паспорте, передает "Мир новостей".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>