Двое детей в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск

Шестеро пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск остаются в больницах.

Двое из них – дети, они в тяжелом состоянии в больнице Краснодара, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Остальные четверо пострадавших получают медицинскую помощь в Новороссийске.

В ночь на шестое апреля Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Повреждены 92 дома, в городе введен режим ЧС. Пострадали 10 человек, среди них трое детей.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки ВСУ по Владимирской области погибла семья – мама, папа и 12-летний сын. Пятилетней дочке удалось выжить. Есть пострадавшие среди соседей.