Москва ведет переговоры о поставках энергоресурсов с альтернативными потребителями. Россия получает огромное количество запросов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили представителя Кремля, сформировались ли те альтернативные направления поставок, о которых Владимир Путин предлагал подумать правительству, обсуждая ситуацию на рынке нефти. Песков подчеркнул: Москва ведет переговоры таким образом, чтобы результаты соответствовали российским интересам, передает ТАСС.

Ранее швейцарские СМИ писали, что война США и Израиля с Ираном ставит Европу в затруднительное положение. Ранее ЕС отказался от российских энергоресурсов, а с началом боевых действий на Ближнем Востоке для европейских стран иссякает второй важный источник поставок энергоносителей. В то же время, страны региона едва ли осмелятся пойти по пути еще большей зависимости от такого непредсказуемого партнера, как Вашингтон.