Самолет высшего командования США направился к Израилю

Самолет ВВС США Beech C-12V Huron, используемый для перевозки высшего военного руководства США, следует над территорией Египта в направлении Израиля. Борт принадлежит службе приоритетных воздушных перевозок американской армии.

Как сообщает РИА Новости, подразделение занимается доставкой руководителей Пентагона, членов делегаций Конгресса и командующих боевыми частями в различные точки мира. Кто именно находится на борту, пока неизвестно.

3 апреля Иран сбил американский истребитель F-15. Оба летчика катапультировались. Пилота самолета спасли за несколько часов. Чтобы спасти второго летчика, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев и прикрытием ЦРУ.