Путин поздравил То Лама с избранием на пост президента Вьетнама

Владимир Путин поздравил с избранием президентом Вьетнама То Лама. Российский лидер отметил: решение Национального собрания свидетельствует о высоком авторитете политика и широкой поддержке проводимой им линии на ускорение социально-экономическое развития государства и защиту законных интересов страны на мировой арене.

А также выразил уверенность в том, что деятельность коллеги будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой и Ханоем и продолжению конструктивного диалога по всем актуальным вопросам.