"Могу вспылить и накричать": Чернышев рассказал о работе с Навкой

Уже порядка десяти лет Петр Чернышев и Татьяна Навка вместе выступают в ледовых шоу. За это время они не только стали надежными партнерами, но и друзьями. Фигуристка как могла поддерживала и помогала спортсмену, когда тот спасал супругу, актрису Анастасию Заворотнюк, боровшуюся с раком головного мозга.

"Таня потрясающий человек и друг. Всегда можно положиться, всегда можно обратиться по любому вопросу, она откликнется сразу", - отметил Петр Чернышев в новом интервью.

Он отметил, что во время шоу может произойти все, что угодно, в том числе и самые неожиданные ситуации. В такие моменты, по словам фигуриста, следует быстро принимать решения. "Однажды Татьяна не успела зацепить карабин, и мне пришлось держать ее на руках весь номер. Такие моменты действительно опасны", - сообщил фигурист.

Известно, что Татьяна Навка не только участвует в шоу, но и является их продюсером. Спортсменка предъявляет высокие требования как к программе, так и к ее участникам. "Мне кажется, я строгая. Но многие говорят, что я вовсе не такая. Возможно, они просто привыкли. Я могу вспылить и накричать, но быстро успокаиваюсь", - призналась Татьяна Навка в программе "Персона".

