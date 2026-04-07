Орбан рассказал Путину сказку про льва и мышь

Во время разговора с Владимиром Путиным в октябре 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал собеседнику популярную у себя в стране сказку про льва и мышь, сообщает Bloomberg.

Суть предания заключается в том, что мышь освободила попавшего в сеть льва, так как ранее царь зверей спас жизнь грызуну.

Эта сказка, по мнению Орбана, символизирует отношения Москвы и Будапешта, чья дружба достигла "высокого уровня".

"В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам", - добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что выход из строя "Турецкого потока" разрушит экономику Венгрии.