Звездные нахлебники: 42-летняя дочь Долиной и другие дети знаменитостей, которые сидят на шее у родителей

Они давно взрослые, но всё ещё живут за счёт звёздных родителей. Сын Елены Яковлевой Денис, дочь Иосифа Пригожина Даная, дети Татьяны Васильевой, дочь Любови Успенской… Они всё ещё в поиске себя, никакой постоянной работы и дохода. Почему так вышло? И как к этому относятся их знаменитые мамы и папы?

София, дочь Владимира Кузьмина

Семидесятилетний Владимир Кузьмин до сих пор на слуху. Он гастролирует, выступает в клубах, на его концертах всегда аншлаги. О заслуженном отдыхе он даже не думает. Ведь музыканту приходится содержать жену Екатерину, а ещё и дочку от прошлого брака, Софию. Несмотря на то, что ей уже 40 лет.

"Это же родные люди, это самые близкие люди. А как может быть иначе? Это даже не помощь, это само собой разумеющийся момент, это же семья. Но мне кажется, Соня, она и сама довольно самодостаточная", - рассуждает певец Олег Добрынин.

У Кузьмина было пятеро детей. Двое внебрачных и трое от первого брака. Степан, Елизавета и Софья. Певец ушёл из семьи, когда дети были ещё подростками. К большому горю музыканта Степан и Лиза погибли. Может, поэтому он так трепетно относится к Софье и во всём ей потакает. Соня Кузьмина пыталась стать певицей, участвовала в телепроекте "Фабрика звёзд".

Но папины гены Соне явно не передались. Музыкой у неё зарабатывать не получилось, а кушать, как говорится, хочется. В итоге всем необходимым её обеспечил Владимир Кузьмин. Он купил дочке квартиру, машину и до сих пор даёт деньги.

"Всё, что начинала, она бросала. Даже гастроли "Фабрики звёзд" как участница, она покинула, вернулась в Москву. Не захотела работать везде, где требуется что-то делать длительное время, стараться, трудиться", - говорит телеведущая Анастасия Адарес.

Замужем Софья Кузьмина не была. Детей у неё нет. Она продолжает заниматься музыкой, как говорится, для души.

Архип Глушко

Ещё один звёздный отпрыск, который сидит на шее знаменитых родителей - это Архип Глушко, сын Наташи Королёвой.

"Как сказать, избалованный мальчик. Ну, смотрите, какой брутальный Серёга, какой он весь. Оба-на, такой дын-дын-дын. Ну, простят меня и Наташа, и Серёжа. Ну, не догоняет немножко, конечно, их сынуля до папы, скажем так. Но тем не менее он очень хороший парень", - говорит певец Феликс Царикати.

Архип наделал много шума в Интернете, когда решил жениться на бывшей стриптизёрше Мелиссе. Девушка уверяла, что она очень прилично зарабатывала танцами на шесте, но родители Архипа запретили ей продолжать заниматься стриптизом. Удивительно, правда? С учётом того, что Серей Глушко, он же Тарзан, сам стриптизёр.

Недавно молодожёны Архип и Мелисса отдыхали в Южной Корее, до этого - в Таиланде. Не самые дешёвые места для путешествий. Интересно, за чей счёт? В Сети только и говорят, что Наталья Королёва полностью обеспечивает и сына, и невестку. На любом мероприятии к певице подходят с вопросом: на что живёт её сын с женой?

"Нормально, они друг с другом обеспечивают себя нормально. Нормально, она в хорошей компании работает, и Архип не отстаёт. Так что, молодая семья, им хватает", - говорит Наташа Королева.

На самом деле Архип вроде как работает репетитором по японскому языку, а его жена стала визажистом.

"Несколько месяцев назад мы снимали клип с Валерием Сюткиным на нашу совместную песню, и она была нашим визажистом. И прекрасно всё сделала. Работа была сложная, потому что клип был весь про стиляг. Причёски, макияж, всё-всё, вот так она сделала всё!" - говорит певец Сергей Арутюнов.

Александра Морозова, дочь певицы Славы

Проблема многих звёздных детей в том, что они стараются пойти по стопам родителей: сниматься в кино, петь на сцене. А для этого мало одинаковой фамилии, нужен всё-таки ещё и талант. Александра Морозова, дочка певицы Славы, решила тоже запеть, как мама. Но пропела недолго. Слушатели ею совсем не заинтересовались.

"И вот как-то сейчас притормозила певческую карьеру, потому что, ну, потому что я подустала немножечко от этого. И всегда сравнивали то, что вот мама такая на сцене, а дочь – никудышная", - жалуется Александра.

Пробовала себя дочка Славы и в актёрском искусстве. Тоже не очень удачно. Ну не идут звёздные дети в учителя, строители и пекари. Всё им сцену подавай.

"Что бы ты ни пытался делать, тебя всегда будут ассоциировать с другим человеком, даже если ты вообще в другом направлении, с другими настроениями, всё равно будет - "а мама лучше". Вот поэтому, конечно, это на самом деле тяжело", - возмущается Александра.

Сейчас, как пишут в Интернете, Александра открыла детскую студию, где ребята осваивают актёрское мастерство, вокал и хореографию. Но, наверное, много денег это дело не приносит, так как Слава продолжает помогать дочке деньгами. И не только дочке, но и внучке, и даже зятю. Саша замужем за Андреем Дедовым, который занимается каким-то там автобизнесом.

Но сегодня Славе не до финансовых проблем дочери. Ей бы со своими справиться. На недавнем концерте певицы в Смоленске произошёл большой скандал. Зрители заподозрили, что Слава поёт под фонограмму да ещё и подшофе, и устроили с ней разборки после концерта. Извинений от Славы так никто и не дождался. Но ближайшие концерты она отменила.

Ангелина, дочь Ларисы Долиной

Никогда серьёзно не работала и единственная дочь Ларисы Долиной Ангелина. Сейчас она считается агентом певицы.

"Помогает организовывать концерты и гастроли. Но мне кажется, это такое оправдание, может быть, её содержанию, потому что она её не может уволить, она платит ей зарплату, она оправдывает это работой", - говорит Анастасия Адарес.

Лариса Долина получала огромные гонорары. Но недавний скандал с продажей её квартиры из-за мошенников подпортил как репутацию певицы, так и её финансовую состоятельность. Сейчас бы великовозрастной дочке помочь Долиной с деньгами, но Ангелина всегда зависела от матери материально.

С другой стороны, а что ей делать? На сцену вместо мамы не пойдёшь же! Так что Лариса Долина, несмотря ни на что, продолжает выступать и зарабатывать деньги, в том числе и на новую квартиру.

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской

Единственная дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, нигде не работает. Поначалу звёздная мать пыталась сделать из неё тоже певицу, возила с собой по концертам.

Но зрителям пение Плаксиной совсем не понравилось. Они хотели слушать только Любовь. Затем дочка Успенской увлеклась живописью. Татьяна настолько поверила в свой талант, что даже устроила выставку-аукцион своих картин. С помощью мамы, конечно. Однако понимающий в искусстве народ бежал с этой выставки, как говорится, роняя тапки.

"Она играла роль человека из сумасшедшего дома. В соответствующей одежде, смирительная рубашка. Когда ты хочешь выпендриться, сделай это талантливо. Татьяне не очень это удалось. Как только что-то яркое делается неталантливо, это сразу становится дёшево", - говорит певец Сергей Арутюнов.

Не везёт Татьяне Плаксиной и в любви. Недавно рядом с ней появился некий молодой человек. Но через некоторое время исчез с горизонта.

"Я просто поняла, что это не её уровень. Всё-таки она девочка из другого мира, из другой среды и с образованием. Но, слушайте, мы, для того чтобы найти свою половину, иногда делаем ошибки и выходим замуж, разводимся. Слава богу, до этого не дошло", - говорит Любовь Успенская.

Многие жалеют в этой ситуации и дочку, и маму. Первую за то, что ей явно не хватало родительской любви в детстве, и за то, что она никак не может найти себя в этой жизни. Её родители давно развелись. И пока Успенская строила карьеру, девушка хулиганила, пила, употребляла всякие нехорошие вещества. На какое-то время её даже отправили в психбольницу. Позже Татьяна обвиняла звёздную мать в насилии. Что та якобы держала её дома взаперти, била и тому подобное.

Но со временем отношения матери и дочери наладились. Когда Татьяна упала и сломала себе челюсть, на помощь пришла именно Любовь Успенская. Она потратила на лечение дочери несколько миллионов.

"Да, у нас на самом деле сейчас отношения даже лучше, чем они были. Потому что, мне кажется, когда люди проживают какие-то такие очень болезненные моменты, это либо их может навсегда разлучить, либо это их, наоборот, сближает. В нашем случае это нас сблизило", - уверяет Татьяна Плаксина.

А Успенскую жалеют за то, что певице в свои 72 года приходится продолжать колесить по городам и весям с концертами, зарабатывая не только себе на жизнь, но и на жизнь дочке.

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой

Сына Елены Яковлевой можно заметить издалека - парень весь покрыт татуировками. Сегодня Денису Шальных 33 года. Он толком нигде не работает. Как, собственно, толком нигде и не учился, хотя звёздная мама пыталась его пристроить в различные вузы, даже за границу отправляла. Последняя работа Дениса была барбером, то есть мужским парикмахером, но и там он не задержался надолго.

"Тренируюсь, в зал хожу, качаюсь. Боксом начал заниматься. То есть пока что не привязан к месту работы, сейчас в поисках нахожусь", - говорит Денис.

Естественно, работать в офис или на государственную службу Дениса с таким внешним видом не возьмут. Не станут снимать его и в фильмах, хотя пару раз в детстве он мелькнул в кино, играл вместе с мамой.

"На мой взгляд, людям, которые делают вот такие вещи с собой, им нужно просто представить своё будущее, что они сидят в МФЦ в очереди, но это не многофункциональный центр, а мутанто-фриковский какой-то центр. И вот они старые бабульки, дедульки сидят с этими обвисшими уже мочками ушей, с этими татуировками несведёнными. На мой взгляд, это выглядит ужасно", - говорит радиоведущий Дмитрий Морозов.

Денис говорит, что сегодня его главное увлечение – музыка.

"Выпустил альбом, в общем. Ну, можно так сказать, выпустили мы с моими товарищами альбом, я там пою, ору, кричу", - рассказывает Денис.

Но это так называемое творчество приносит Денису Шальных только удовольствие, никак не деньги. Обеспечивает великовозрастного сына Елена Яковлева. В её семье она - основной добытчик. Муж, Валерий Шальных, не очень востребованный актёр. Он скромно играет в театре и скромно зарабатывает. Не чета своей звёздной жене, без которой сегодня не обходится практически ни одна громкая кинопремьера.

Пока гонораров Елены Яковлевой вполне хватает на её небольшую семью. Но актриса, конечно, переживает, что её сын нигде не работает и ни к чему не стремится. Искать себя - это, наверное, неплохо, но не столько же лет и не за счёт родителей!

"Ты должен зарабатывать уже деньги даже не только для себя, но и ты должен уже зарабатывать деньги с прицелом, что когда-нибудь твои родители будут уже, скажем так, на пенсии, они уже не смогут зарабатывать столько, сколько они зарабатывали раньше. И тебе уже впоследствии надо будет содержать своих родителей", - возмущается Феликс Царикати.

Но, может, в семье Яковлевой ещё что-то изменится, и её сын всех удивит.

Дети Татьяны Васильевой

Татьяне Васильевой, звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная", уже 79 лет. А она продолжает активно играть на сцене, ездить с антрепризами из города в город. И всё это ради того, чтобы содержать своих детей и внуков.

У Васильевой двое детей. Сорокадевятилетний сын Филипп от актёра Анатолия Васильева и сорокалетняя дочь Лиза от актёра Георгия Мартиросяна. С отцами своих детей Васильева развелась.

Сына Филиппа Татьяна Васильева пыталась устроить актёром в театр, но таланта в парне не разглядели. Сегодня он с женой занимается блогерством, снимая не очень смешные ролики.

Дочь актрисы, Елизавета, окончила факультет журналистики, но по профессии не работает. А работает за всех мама.

"Они из неё делают просто... делают из неё бифштекс, из неё делают. Так она не поддаётся никаким бедам, но вот своим детям, своим внукам, которых безумно любит, она готова... Скажешь: "Отрежь палец... отрежь руку". Голову отрезать она себе не позволит, потому что надо зарабатывать головой - это деньги. А скажут "отрежь" - она всё отрубит ради них", - говорит актер Станислав Садальский.

А ещё у Татьяны Васильевой семь внуков, всех она обожает, всем помогает. Актриса говорит: у неё цель - обеспечить квартирами каждого внука. Но многие критикуют детей актрисы: "Как так можно? Такие взрослые и сидят на шее у немолодой матери!" А если, не дай бог, что? Как бы не было спущено всё то, что нажито непосильным трудом Васильевой. Недаром говорится в одной притче: "Чтобы накормить человека, надо дать ему не рыбу, а удочку".

Сама Татьяна Васильева, как орлица, кидается на защиту своих детей и на всю критику отвечает: это её выбор, она их содержала и будет содержать, пока есть силы и здоровье.

"Я прихожу, делаю своё дело, получаю свои деньги. И в кулаке... бегу, чтобы их потратить на своих детей. Вот из этого состояла всегда моя жизнь. Меня это вполне устраивало", - уверяет сама Татьяна Васильева.

Ну раз в самой семье всё всех устраивает, то ладно.

Даная, дочь Иосифа Пригожина

Дочка Иосифа Пригожина от первого брака, Даная, какой-то период была обижена на отца и нелестно отзывалась о нём в Интернете. Во-первых, жива была ещё детская обида за то, что он бросил её маму. После развода Иосиф редко общался с дочкой.

"Как и у всех детей, нехватка внимания. Но его самого мне в детстве всегда всё равно не хватало. Помогать - он всегда помогал", - говорит Даная Пригожина.

Помогает финансово взрослой дочери Пригожин до сих пор. Данае 29 лет, и она практически нигде не работает. В своё время она окончила колледж, пробовала себя стилистом и даже водила такси. Но девушка явно мечтала о славе. Она даже в "Доме-2" немного пожила. В какой-то период Даная захотела стать певицей и обратилась к отцу за помощью. Но Пригожин не стал заниматься раскруткой дочери. Даная тогда сильно обиделась.

Но прошло время, и все конфликты забылись. По крайней мере, так говорит сама Даная.

"У нас у обоих были претензии друг к другу и очень много непониманий. В принципе, мы и сейчас сталкиваемся, наверное, где-то с недопониманиями, но это, видимо, уже нормально. Я не готова больше воевать", - уверяет Даная.

Единственное, что до сих пор обижает дочку Пригожина - это его обсуждение её фигуры.

"То, что толстая. Постоянно вот это вот говорит. "Вот ты толстая, ты толстая". А надо наоборот", - рассказывает дочь Пригожина.

Пожелаем же Данае, если она, конечно, этого хочет, похудеть. А ещё, найти хорошую работу.

Сергей, сын Алисы Мон

Иногда дети-нахлебники всё же берутся за ум, как случилось с сыном певицы Алисы Мон. Сергей - единственный сын певицы. Она родила его в браке с музыкантом Сергеем Муравьёвым. Этот союз Алиса Мон вспоминает, как страшный сон. Она говорит, что муж был тираном, держал её в золотой клетке, унижал, даже поднимал руку.

"Издевательства, да. И втаптывание тебя в грязь, когда тебе внушают, что ты никто и звать тебя никак, и ты с помойки девочка и так далее - вот это всё было", - говорит Алиса Мон.

После развода сын остался жить с Алисой. Ей приходилось много работать, чтобы прокормить семью. От бывшего мужа помощи не было. Певица часто уезжала на гастроли, а мальчик оставался один и каждый раз сильно расстраивался. Позже сын признался маме, что уже в 12 лет попробовал алкоголь.

Когда сын певицы вырос, он долгое время, как это модно говорить, искал себя. При этом, живя под одной крышей с мамой. Алиса Мон тогда жаловалась журналистам, что сын даже кран починить не мог, всё приходилось делать ей. Тридцатилетний Сергей занимался музыкой и спортом, но кормила и поила его мама.

Но сегодня, если верить прессе, Сергей наконец выпорхнул из-под крыла мамы. Теперь он управляющий в ресторане. Сама Алиса Мон изредка выступает на ретро-концертах, чему вполне рада.

По материалам программы "10 самых..." на канале "ТВ Центр".